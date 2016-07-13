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Новый премьер-министр Великобритании: кто такая Тереза Мэй?

После проведения референдума о выходе Британии из ЕС Дэвид Кэмерон заявил, что уходит в отставку. Полномочия премьера Соединенного Королевства получила бывший министр внутренних дел Тереза Мэй.

Фото© Reuters
1.Почему Великобритании потребовался новый премьер-министр? 2.Что известно о Терезе Мэй?3.Тереза Мэй – либеральный консерватор4.Либеральна во всем, кроме миграционного вопроса5.Умеренный противник «Брекзита»6.С чем придется столкнуться новому премьер-министру?
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Почему Великобритании потребовался новый премьер-министр?

После объявления результатов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза премьер-министр страны Дэвид Кэмерон принял решение уйти в отставку. В среду, 13 июля, он встретился с королевой Елизаветой II и передал свои полномочия министру внутренних дел. На аудиенции в Букингемском дворце Тереза Мэй приняла предложение королевы сформировать правительство и, таким образом, формально вступила в должность главы парламента.

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Она оказалась единственным кандидатом на место нового лидера Консервативной партии и премьер-министра. Ее соперница министр энергетики Андреа Ледсом объявила о снятии своей кандидатуры 11 июля, объяснив решение тем, что позиции Мэй внутри партии слишком сильны. Ранее от претензий на пост премьера отказался бывший мэр Лондона Борис Джонсон, назначенный позже на пост главы британского МИД.

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Что известно о Терезе Мэй?

Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в семье викария из Оксфордшира, училась в престижных частных школах, окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии и начала свою карьеру в Центральном банке Англии, где работала финансовым консультантом.

Новый премьер-министр Великобритании в политике уже более двадцати лет. Она участвует в выборах с 1992 года. В прошлом Мэй представляла округ Мэйденхед в палате общин, где руководила оппозицией. Также возглавляла министерства транспорта, продовольствия и экологии, культуры, СМИ и спорта, труда и пенсий в «теневом кабинете» консерваторов, когда власть была сосредоточена в руках Лейбористской партии. В 2002 году она стала первой в истории Великобритании женщиной-председателем Консервативной партии. В последние шесть лет занимала должность министра внутренних дел королевства.

Уже 36 лет она состоит в браке с банкиром Филипом Джоном Мэем. Пара не имеет детей и живет в графстве Беркшир.

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Тереза Мэй – либеральный консерватор

Терезу Мэй называют либеральным консерватором. Новая глава парламента открыто придерживается феминистских взглядов, в 2008 году она поднимала вопрос об уравнивании оплаты труда мужчин и женщин, позже занималась проблемами гендерного неравенства. Мэй также стала одним из первых высокопоставленных политиков в Великобритании, публично поддержавших легализацию однополых браков.

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Либеральна во всем, кроме миграционного вопроса

На протяжении последних шести лет Мэй утверждала, что страна не выдерживает большого потока иностранцев, и выступала за снижение уровня иммиграции в Великобританию. В 2015 году, не приводя конкретных фактов, она заявила о невозможности построить сплоченное общество при существующей миграционной политике.

Когда уровень иммиграции слишком высокий, когда темп изменений слишком быстрый, невозможно построить сплоченное общество. Это сложная ситуация для школ и больниц, такие отрасли инфраструктуры, как недвижимость и транспорт, не справляются с поставленными задачами. И мы знаем, что людям, занимающим низкооплачиваемые должности, все больше урезают зарплату, пока те вовсе не остаются без работы.

Тогда же Мэй отказалась ввести квоты для размещения в Великобритании беженцев. До этого Хоум-офис повысил минимальную планку заработка для квалифицированных иммигрантов: в стране могли остаться только те, кто зарабатывает не менее 35 тысяч фунтов в год.

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Умеренный противник «Брекзита»

В отличие от других членов Консервативной партии, Тереза Мэй не поддержала выход Великобритании из Европейского союза, однако не сделала каких-либо громких заявлений по этому поводу. По мнению британских политических обозревателей, она не стала резко критиковать «Брекзит», надеясь заручиться поддержкой его сторонников на предстоящих выборах.

«Брекзит» означает «Брекзит». И мы намерены извлечь из него пользу. Мы должны объединить нашу страну, и нам нужен новый позитивный взгляд на будущее нашего государства.
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С чем придется столкнуться новому премьер-министру?

На данный момент одна из главных задач, стоящих перед главой правительства, — максимально аккуратно осуществить выход Соединенного Королевства из Евросоюза. От Мэй потребуется кропотливая работа по пересмотру сотен действующих договоренностей. Кроме того, 48 процентов жителей Великобритании остались недовольны результатами проведенного референдума (например, шотландцы могут потребовать решения вопроса о своей независимости). Важно не допустить раскола внутри страны.

Другой требующий решения вопрос — объединение Консервативной партии. Мэй уже начала формирование нового правительства: назначила ключевых министров, утвердила на ряд ведущих постов представителей лагеря евроскептиков.

Есть локальная задача: объединить партию консерваторов, которая тоже расколота. И одновременно необходимо предложить всей стране какую-то новую общую повестку дня с целью объединения, минимизации всех негативных последствий, которые принес референдум.
Людмила Бабынина
Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН

Третья проблема — экономика. «Брекзит» обошелся инвесторам в 2,4 триллиона долларов. Референдум негативно повлиял на финансовые рынки: фунт стерлингов просел на 12,1 процента, подешевели акции ряда британских банков. Очевидно, что экономическая ситуация в стране также будет зависеть от дальнейших действий нового премьер-министра.

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