Новый премьер-министр Великобритании: кто такая Тереза Мэй?

После объявления результатов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза
Она оказалась единственным кандидатом на место нового лидера Консервативной партии и
После проведения референдума о выходе Британии из ЕС Дэвид Кэмерон заявил, что уходит в отставку. Полномочия
После объявления результатов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза
Она оказалась единственным кандидатом на место нового лидера Консервативной партии и
Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в семье викария из Оксфордшира, училась в престижных частных школах, окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии и начала свою карьеру в Центральном банке Англии, где работала финансовым консультантом.
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Уже 36 лет она состоит в браке с банкиром Филипом Джоном Мэем. Пара не имеет детей и живет в графстве Беркшир.
Терезу Мэй называют либеральным консерватором. Новая глава парламента открыто придерживается феминистских взглядов, в 2008 году она поднимала вопрос об уравнивании оплаты труда мужчин и женщин, позже занималась проблемами гендерного неравенства. Мэй также стала одним из первых высокопоставленных политиков в Великобритании, публично поддержавших легализацию однополых браков.
На протяжении последних шести лет Мэй утверждала, что страна не выдерживает большого потока иностранцев, и выступала за снижение уровня иммиграции в Великобританию. В 2015 году, не приводя конкретных фактов, она заявила о невозможности построить сплоченное общество при существующей миграционной политике.
Когда уровень иммиграции слишком высокий, когда темп изменений слишком быстрый, невозможно построить сплоченное общество. Это сложная ситуация для школ и больниц, такие отрасли инфраструктуры, как недвижимость и транспорт, не справляются с поставленными задачами. И мы знаем, что людям, занимающим низкооплачиваемые должности, все больше урезают зарплату, пока те вовсе не остаются без работы.
В отличие от других членов Консервативной партии, Тереза Мэй не поддержала выход Великобритании из Европейского союза, однако не сделала
«Брекзит» означает «Брекзит». И мы намерены извлечь из него пользу. Мы должны объединить нашу страну, и нам нужен новый позитивный взгляд на будущее нашего государства.
На данный момент одна из главных задач, стоящих перед главой правительства, — максимально аккуратно осуществить выход Соединенного Королевства из Евросоюза. От Мэй потребуется кропотливая работа по пересмотру сотен действующих договоренностей. Кроме того, 48 процентов жителей Великобритании остались недовольны результатами проведенного референдума (например, шотландцы могут потребовать решения вопроса о своей независимости). Важно не допустить раскола внутри страны.
Другой требующий решения вопрос — объединение Консервативной партии. Мэй уже начала формирование нового правительства: назначила ключевых министров, утвердила на ряд ведущих постов представителей лагеря евроскептиков.
Есть локальная задача: объединить партию консерваторов, которая тоже расколота. И одновременно необходимо предложить всей стране какую-то новую общую повестку дня с целью объединения, минимизации всех негативных последствий, которые принес референдум.
Третья проблема — экономика. «Брекзит» обошелся инвесторам в 2,4 триллиона долларов. Референдум негативно повлиял на финансовые рынки: фунт стерлингов просел на 12,1 процента, подешевели акции ряда британских банков. Очевидно, что экономическая ситуация в стране также будет зависеть от дальнейших действий нового