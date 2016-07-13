Новый премьер-министр Великобритании: кто такая Тереза Мэй?

Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в семье викария из Оксфордшира, училась в престижных частных школах, окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии и начала свою карьеру в Центральном банке Англии, где работала финансовым консультантом.

Новый премьер-министр Великобритании в политике уже более двадцати лет. Она участвует в выборах с 1992 года. В прошлом Мэй представляла округ Мэйденхед в палате общин, где руководила оппозицией. Также возглавляла министерства транспорта, продовольствия и экологии, культуры, СМИ и спорта, труда и пенсий в «теневом кабинете» консерваторов, когда власть была сосредоточена в руках Лейбористской партии. В 2002 году она стала первой в истории Великобритании женщиной-председателем Консервативной партии. В последние шесть лет занимала должность министра внутренних дел королевства.