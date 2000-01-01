Хочу записать ребенка в первый класс онлайн. Как это сделать?

Электронная Москва для детей и родителей.
Регистрация заявок на обучение в следующем году стартует 15 декабря и продлится по 5 сентября 2017 года.
До трех образовательных организаций, при этом одна из них обязательно должна быть по месту регистрации ребенка. Если по этому адресу есть несколько школ, выбор остается за вами.
Подавать электронное заявление не нужно, достаточно написать бумагу на имя директора школы, и ребенка зачислят автоматически. Кстати, записаться в кружки, спортивные секции и дома творчества тоже можно не выходя из дома.
Денег с вас не возьмут: услуга предоставляется бесплатно.
Для подачи электронного заявления нужно указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, а также адрес его регистрации по месту жительства или пребывания на территории города Москвы.
К 1 сентября 2017 года ребенку должно быть не меньше шести с половиной лет.
Если у вас все в порядке с документами и вы не ошиблись в подсчетах возраста ребенка, в школу по месту регистрации его примут гарантировано.