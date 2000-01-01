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Хочу записать ребенка в первый класс онлайн. Как это сделать?

Электронная Москва для детей и родителей.

Фото© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
1.Где можно подать заявление?2.Когда крайний срок подачи обращения, если я хочу, чтобы мой ребенок начал учиться с 1 сентября 2017 года?3. А сколько школ я могу выбрать? 4.Мой ребенок посещает дошкольную группу в организации, где мы планируем в будущем учиться. Что делать в этом случае?5.Так, а сколько вообще это стоит?6.Отлично. Какие готовить документы?7.Сколько лет должно быть будущему первокласснику?8.А вдруг не получится?
1
Где можно подать заявление?

На московском портале госуслуг или на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.

2
Когда крайний срок подачи обращения, если я хочу, чтобы мой ребенок начал учиться с 1 сентября 2017 года?
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Регистрация заявок на обучение в следующем году стартует 15 декабря и продлится по 5 сентября 2017 года.

3
А сколько школ я могу выбрать?

До трех образовательных организаций, при этом одна из них обязательно должна быть по месту регистрации ребенка. Если по этому адресу есть несколько школ, выбор остается за вами.

4
Мой ребенок посещает дошкольную группу в организации, где мы планируем в будущем учиться. Что делать в этом случае?
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Подавать электронное заявление не нужно, достаточно написать бумагу на имя директора школы, и ребенка зачислят автоматически. Кстати, записаться в кружки, спортивные секции и дома творчества тоже можно не выходя из дома.

5
Так, а сколько вообще это стоит?

Денег с вас не возьмут: услуга предоставляется бесплатно.

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Отлично. Какие готовить документы?
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для подачи электронного заявления нужно указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, а также адрес его регистрации по месту жительства или пребывания на территории города Москвы.

7
Сколько лет должно быть будущему первокласснику?

К 1 сентября 2017 года ребенку должно быть не меньше шести с половиной лет.

8
А вдруг не получится?
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Если у вас все в порядке с документами и вы не ошиблись в подсчетах возраста ребенка, в школу по месту регистрации его примут гарантировано.

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