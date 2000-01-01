Хочу записать ребенка в первый класс онлайн. Как это сделать?

1.

Где можно подать заявление?

2.

Когда крайний срок подачи обращения, если я хочу, чтобы мой ребенок начал учиться с 1 сентября 2017 года?

3.

А сколько школ я могу выбрать?

4.

Мой ребенок посещает дошкольную группу в организации, где мы планируем в будущем учиться. Что делать в этом случае?

5.

Так, а сколько вообще это стоит?

6.

Отлично. Какие готовить документы?

7.

Сколько лет должно быть будущему первокласснику?

8.

А вдруг не получится?