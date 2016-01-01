Что делать, если ваш банк санируют или ликвидируют

Средства будут возвращаться в порядке очереди: в первую очередь — вкладчикам, ЦБ и Агентству по страхованию вкладов; во вторую очередь — выходные пособия и зарплаты; а после этого — всем остальным.

Если лицензию отозвали у банка, в котором вы брали кредит, то кредит придется все равно вернуть. Пока банк не признан банкротом, он может требовать планового погашения кредита. Затем это право перейдет конкурсному управляющему. Досрочное погашение кредита возможно только при согласии заемщика.

Если одновременно лицензию отзывают у двух или более банков, в каждом из которых у вас лежит по вкладу (до 700 тысяч рублей) — то страховку вы получите за каждый вклад отдельно.