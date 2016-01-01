Что делать, если ваш банк санируют или ликвидируют

ЦБ обязан отозвать лицензию у банка в нескольких случаях:
1. При достаточности капитала (способности банка погасить свои убытки за свой счет, а не за счет клиентов) кредитной организации меньше 2%. При этом ЦБ установлен минимум этого норматива (Н1.0) — 10%, то есть все, что ниже — уже сигнал для вкладчика.
Как проверить этот норматив?
Найти в перечне свой банк. Если это, например, «Интеркоммерц», то смотрим отчетную форму 135. К примеру, на 1 января 2016 года норматив Н1.0 у «Интеркоммерца» был 11,57 — то есть превышает минимальный, установленный ЦБ в 10%.
2. Размер собственных средств меньше минимального значения уставного капитала кредитной организации (сейчас для банков — это 300 млн рублей). Это минимальное значение уставного капитала — прописано в ст. 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Найти в перечне свой банк. Если это, например, «Интеркоммерц», то смотрим отчетную форму 123 — собственные средства составляют 10,7 млрд рублей.
3. Если банк неплатежеспособен в течение 14 дней. Это могло бы быть в случае с «Трастом», но ЦБ не стал ждать 14 дней — то есть момента, когда он обязан лишить банк лицензии, а решил его спасти.
Также ЦБ отзывает лицензию в случае неоднократного неисполнения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов (ст. 15.27 КоАП) и при других нарушениях, в том числе — когда представленная отчетность не соответствует истине. Такую информацию, как и сообщения об отзыве лицензии, ЦБ предварительно публикует в разделе «Инсайдерская информация».