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Что делать, если ваш банк санируют или ликвидируют

В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у 93 банков. В январе 2016 года лицензии лишился Внешпромбанк, обслуживавший госкорпорации и чиновников. Финансовые трудности испытывает Внешэкономбанк. В «Интеркоммерцбанке» введена временная администрация. Что делать, если ваш банк уже санируют или ликвидируют после отзыва лицензии, и, как оценить состояние вашего банка — в инструкции.

Фото© РИА "Новости"
1.Что такое санация2.Кто такой санатор3.В каких случаях прибегают к оздоровлению банка4.Чем грозит вкладчику отзыв лицензии у банка5.Какие вклады не страхуются6.Что делать остальным клиентам банка7.Как будут возвращаться средства клиенту банка8.Когда ЦБ отзывает лицензию9.Куда можно позвонить
1
Что такое санация

Санация — это способ избежать отзыва лицензии у банка и его банкротства. Для клиентов банка — как физических (частных) лиц, так предпринимателей и компаний это значит, что банк продолжит свою деятельность, а значит они не потеряют своих денег.

Решение о финансовом оздоровлении, как и об отзыве лицензии принимает Центральный банк (ЦБ РФ).

2
Кто такой санатор

Санатором — то есть тем, кто будет управлять банком во время внутреннего кризиса — может стать как Агентство по страхованию вкладов, так и крупный банк.

3
В каких случаях прибегают к оздоровлению банка

К санации прибегают при соблюдении двух основных условий:

1. Банк еще можно спасти;.

2. Он имеет значение для региона или всей банковской системы — например, в нем много денег простых вкладчиков.

4
Чем грозит вкладчику отзыв лицензии у банка

При отзыве лицензии частные кредиторы банка (то есть те, у кого депозиты или просто деньги на дебетовых картах) получат 100% своей суммы, но не более 1,4 млн рублей за вычетом долга перед банком (к примеру, если в банке брали кредит), если банк — участник системы страхования вкладов. Это можно проверить по ссылке.

Через 14 дней после отзыва лицензии Агентство по страхованию вкладов обязано разместить на сайте информацию для вкладчиков о том, где и когда можно получить страховые выплаты (Список ликвидируемых банков и сообщения для их кредиторов).

5
Какие вклады не страхуются

— вклады на предъявителя;.

— вклады в филиалах российских банков за границей;.

— средства, переданные банкам в доверительное управление;.

— средства, размещенные на обезличенных металлических счетах;.

— средства в «электронных кошельках».

6
Что делать остальным клиентам банка

Средства юридических лиц, а также суммы вкладов свыше 1,4 млн рублей (то что осталось после выдачи страховки) будут возвращаться уже после признания организации банкротом — во время конкурсного производства (когда имущества недостаточно для удовлетворения требований) или принудительной ликвидации (когда денег достаточно).

Чтобы получить свои деньги, вкладчикам придется написать заявление о возврате средств повторно, компаниям — в первый раз.

Подробнее о том, что нужно указывать в заявлении.

7
Как будут возвращаться средства клиенту банка

Средства будут возвращаться в порядке очереди: в первую очередь — вкладчикам, ЦБ и Агентству по страхованию вкладов; во вторую очередь — выходные пособия и зарплаты; а после этого — всем остальным.

Если лицензию отозвали у банка, в котором вы брали кредит, то кредит придется все равно вернуть. Пока банк не признан банкротом, он может требовать планового погашения кредита. Затем это право перейдет конкурсному управляющему. Досрочное погашение кредита возможно только при согласии заемщика.

Если одновременно лицензию отзывают у двух или более банков, в каждом из которых у вас лежит по вкладу (до 700 тысяч рублей) — то страховку вы получите за каждый вклад отдельно.

Если у вас в банке депозит и кредит, то Агентство по страхованию вкладов вернет вам застрахованный вклад, а вы обязаны погасить кредит. Взаимозачета нет.

8
Когда ЦБ отзывает лицензию

ЦБ обязан отозвать лицензию у банка в нескольких случаях:

1. При достаточности капитала (способности банка погасить свои убытки за свой счет, а не за счет клиентов) кредитной организации меньше 2%. При этом ЦБ установлен минимум этого норматива (Н1.0) — 10%, то есть все, что ниже — уже сигнал для вкладчика.

Как проверить этот норматив?

Найти в перечне свой банк. Если это, например, «Интеркоммерц», то смотрим отчетную форму 135. К примеру, на 1 января 2016 года норматив Н1.0 у «Интеркоммерца» был 11,57 — то есть превышает минимальный, установленный ЦБ в 10%.

2. Размер собственных средств меньше минимального значения уставного капитала кредитной организации (сейчас для банков — это 300 млн рублей). Это минимальное значение уставного капитала — прописано в ст. 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Где смотреть?

Найти в перечне свой банк. Если это, например, «Интеркоммерц», то смотрим отчетную форму 123 — собственные средства составляют 10,7 млрд рублей.

3. Если банк неплатежеспособен в течение 14 дней. Это могло бы быть в случае с «Трастом», но ЦБ не стал ждать 14 дней — то есть момента, когда он обязан лишить банк лицензии, а решил его спасти.

Также ЦБ отзывает лицензию в случае неоднократного неисполнения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов (ст. 15.27 КоАП) и при других нарушениях, в том числе — когда представленная отчетность не соответствует истине. Такую информацию, как и сообщения об отзыве лицензии, ЦБ предварительно публикует в разделе «Инсайдерская информация».

9
Куда можно позвонить

Горячая линия Агентства страхования вкладов: 8−800−200−08−05.

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