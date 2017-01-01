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Британия запустила Brexit. Что будет дальше?

Источник: Русская служба Би-би-си

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС согласно статье 50 Лиссабонского договора.

1.Что такое статья 50?2.Каким будет план событий по выходу?3.Что является предметом переговоров о Brexit?4.Может ли Великобритания «передумать» после введения в действие статьи 50?5.Может ли Британия уже сейчас заключать договоры с другими странами?
1
Что такое статья 50?

Договор о Европейском союзе, более известный как Лиссабонский договор, включает в себя и статью 50, в которой допускается возможность выхода из Евросоюза. Он был подписан всеми странами-членами ЕС и вступил в силу в 2009 году. До этого не было предусмотрено формального механизма выхода из ЕС.

Статья 50 достаточно краткая, всего пять абзацев. В ней говорится, что каждый член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.

Статью 50 написал британский дипломат, ныне беспартийный шотландский пэр, лорд Керр Кинлохардский. По его словам, в теории предполагалось ее использование в случае государственного переворота в одной из стран-членов, но он не мог себе представить, что статью применят для «брексита».

2
Каким будет план событий по выходу?

  • Апрель — ожидается, что глава Европейского совета Дональд Туск созовет лидеров и глав правительств 27 стран-членов ЕС (без Великобритании) на саммит с тем, чтобы выдать мандат Европейской комиссии на ведение переговоров по «брекситу».
  • После саммита 27 стран — Европейская комиссия обнародует рекомендации по ведению переговоров на основании мандата, выданного на саммите. Возможно, будет указано на необходимость ведения параллельных переговоров по заключению торгового договора между ЕС и Великобританией.
  • Апрель-май 2017 — начало переговоров
  • Осень 2017 года — британское правительство приводит в действие законодательство о выходе из ЕС и принимает отдельный закон, интегрирующий в британское законодательство все нормативные акты, принятые в период членства страны в ЕС (предполагается, что в дальнейшем эти законодательные акты будут изменяться или отменяться парламентом по мере необходимости).
  • Октябрь 2018 года — окончание переговоров (согласно статье 50 переговоры могут быть продолжены, однако это подлежит одобрению всех 27 членов Евросоюза).
  • Октябрь 2018 -март 2019 года — обе палаты парламента, Европарламент и Европейский совет проводят голосование по поводу заключаемого соглашения.
  • Март 2019 год — Великобритания формально выходит из состава ЕС.

3
Что является предметом переговоров о Brexit?

Это пока неясно: Британия настаивает на том, чтобы торговый договор был частью этих переговоров, представители ЕС выступают за разведение переговоров по соглашению об условиях выхода и по торговому договору.

Великобритания хочет как можно скорее заключить соглашение, чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих на ее территории, и британцев, проживающих в Евросоюзе.

Другие вопросы, которые могут стать предметом переговоров, включают пограничную безопасность, европейский ордер на арест, вывод органов Евросоюза со штаб-квартирой в Великобритании за ее пределы, пенсионные отчисления для сотрудников учреждений Евросоюза.

Все это является частью «бракоразводного урегулирования» стоимостью, по некоторым подсчетам, до 50 млрд фунтов стерлингов (более 60 млрд долл).

Представитель Европейской комиссии заявил Би-би-си, что его организация не комментирует предмет переговоров, которые начнутся только после формального введения в действие статьи 50.

4
Может ли Великобритания «передумать» после введения в действие статьи 50?

Статья 50 никогда ранее не применялась, и на этот вопрос трудно ответить, поскольку в самой статье об этом прямо не говорится.

Но человек, лично ответственный за ее появление, лорд Керр, считает, что передумать можно — но в ходе переговорного процесса. «Другое дело, что все воспримут это весьма негативно из-за потерянного времени, — говорит он. — ЕС может извлечь политические выгоды, но юридически не может настаивать на выходе».

Правительство заверяет, что не повернет вспять процесс, начатый приведением в действие статьи 50. Но в качестве последней инстанции этот вопрос должен решать Европейский суд.

5
Может ли Британия уже сейчас заключать договоры с другими странами?

Не может. Пока страна формально входит в состав ЕС, она не может самостоятельно вести переговоры по поводу каких бы то ни было международных торговых соглашений со странами, не входящими в блок, это было бы нарушением законодательства ЕС.

Но она может обсуждать торговлю в неформальном порядке. Тем не менее потенциальные торговые партнеры Великобритании наверняка хотели бы заранее знать условия выхода страны из ЕС и единого экономического пространства.

Полную версию справки можно прочитать на сайте Русской Службы Би-би-си

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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