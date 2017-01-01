Британия запустила Brexit. Что будет дальше?

Договор о Европейском союзе, более известный как Лиссабонский договор, включает в себя и статью 50, в которой допускается возможность выхода из Евросоюза. Он был подписан всеми странами-членами ЕС и вступил в силу в 2009 году. До этого не было предусмотрено формального механизма выхода из ЕС.

Статья 50 достаточно краткая, всего пять абзацев. В ней говорится, что каждый член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.