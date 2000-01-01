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Кого из запасников призовут в армию по новому указу Путина

Источник: Комсомольская правда

Президент подписал Указ о призыве на военные сборы граждан, которые находятся в запасе.
Как только появляется такая информация, сразу по стране катится переполох.
Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец успокаивает волнения и отвечает на самые важные вопросы.

Фото© РИА "Новости"
1.Всё — по закону2.Зачем это делается?3.Кого и как призывают?4.Какие бывают сборы и сколько они длятся?5.Чем занимаются запасники?6.Кого освобождают от сборов?7.Как накажут «сачков»?8.Сколько платят резервисту?
1
Всё — по закону

Военные сборы регламентируются специальным Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 29 мая 2006 г. N 333). Документ этот почти каждый год обновляется.

Обычно (как и на этот раз) призванных на сборы отправляют в вооруженные силы, в органы государственной охраны (ФСО, Рогвардию) и органы ФСБ.

Все сборы проводятся в сроки, согласованные региональными властями. За исключением проверочных, сроки проведения которых определяются Минобороны. Обычно в последние годы на сборы призывалось от 3 до 5 тысяч человек на срок от двух до трех недель. Причем, военнослужащие запаса могут призываться на сборы не чаще, чем раз в три года.

Источник: РИА "Новости"
2
Зачем это делается?

Основная цель сборов — совершенствование военнослужащими запаса профессиональных навыков и знаний. В последнее время особое внимание уделяется освоению новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, активно поступающей в войска в последние годы.

Повестки обычно приносят тем, кто во время срочной службы или учебы в вузе получил редкие или востребованные сейчас в армии специальности — программистов, связистов, инженеров, механиков, специалистов радиоэлектронной борьбы и других.

Все «партизаны» (закрепившееся еще с советских времен шутливое название проходящих военные сборы) относятся к резерву армии и других силовых структур и в случае реальной военной угрозы (боевых действий) они должны будут и пополнить части, и заменить вышедших из строя сослуживцев. Эти люди называются еще «обученным резервом».

3
Кого и как призывают?

Призывают уже прошедших воинскую службу. Еще — освобожденных от военной службы или имевших отсрочки до 27 лет. На сборы могут призвать и тех, кто не проходил военной службы (например, закончивших военную кафедру). Но лишь в том случае, если они не были признаны негодными или ограниченно годными к военной службе.

Призывают запасников на сборы обычно по повестке из военкомата. Ее могу принести домой и вручить под роспись. Есть и другой вариант — повестку военнослужащему запаса военкоматчики (тоже под роспись) вручают работодателю, который обязан передать ее запаснику.

Источник: РИА "Новости"
4
Какие бывают сборы и сколько они длятся?

Максимальный срок сборов — два месяца. Но иногда для них хватает и двух-трех недель. Военные сборы бывают учебные и проверочные. Периодичность призыва на учебные сборы — не чаще одного раза в три года.

Проверочные сборы проводят для проверки боевой и мобилизационной готовности воинских частей и комиссариатов. На них могут попасть уже отслужившие в армии граждане или находящиеся в резерве. На сборы, по данным Минобороны, не могут призвать, если гражданин прошел военную службу недавно (в течение двух лет со дня увольнения в запас).

5
Чем занимаются запасники?

Призванных на сборы отправляют в части, там переодевают в военную форму и определяют в те или иные подразделения. Служба идет по распорядку дня, как в армии. Подъем, физзарядка, завтрак, занятия, обед, короткий отдых, самоподготовка, отдых. И все — по уставу. Занятия проводятся на той боевой или специальной технике, которая необходима запаснику для совершенствования навыков. В конце сборов проводятся контрольные занятия и сдаются зачеты.

Источник: РИА "Новости"
6
Кого освобождают от сборов?

Освобождаются от военных сборов педагоги, студенты вузов (правда, те, кто учится заочно — только на период сессии и написания дипломной работы), многодетные отцы, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей.

Также не подлежат призыву на сборы члены Совета Федерации РФ, высшие должностные лица субъектов РФ, сотрудники органов внутренних дел, гражданский персонал ВС РФ, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, в период проведения таких работ, в период навигации — состав судов морского флота, а также плавсостав речного флота и флота рыбной промышленности.

Также на военные сборы не призывают граждан, признанных негодными к военной службе, и граждан с возрастными ограничениями.

7
Как накажут «сачков»?

Есть только две причины, которые могут служить основанием для неявки «партизана» по повестке — из-за собственной болезни или тяжелого заболевания у близких родственников. В действующем законодательстве (статья 21.5 Кодекса об административных нарушениях РФ), прописана лишь административная ответственность за неявку по повестке из военкомата на сборы. Максимально, что грозит «сачку» — штраф от 100 до 500 рублей.

Уголовной ответственности за неявку на военные сборы не установлено.

Источник: РИА "Новости"
8
Сколько платят резервисту?

Призванные на сборы получают денежные выплаты по воинскому званию и штатной должности, а также продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатную медпомощь. После сборов их участнику компенсируют его среднюю зарплату, которую он заработал бы за время прохождения сборов, учащимся — стипендии, безработным, стоящим на учете в службе занятости — пособия.

Призванного на военные сборы не могут уволить с работы, за ним сохраняется рабочее место.

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