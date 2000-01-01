Кого из запасников призовут в армию по новому указу Путина

Обычно (как и на этот раз) призванных на сборы отправляют в вооруженные силы, в органы государственной охраны (ФСО, Рогвардию) и органы ФСБ.

Все сборы проводятся в сроки, согласованные региональными властями. За исключением проверочных, сроки проведения которых определяются Минобороны. Обычно в последние годы на сборы призывалось от 3 до 5 тысяч человек на срок от двух до трех недель. Причем, военнослужащие запаса могут призываться на сборы не чаще, чем раз в три года.