13:54 (мск), источник: Аргументы и факты
Кому выгодно ослабление рубля?
Раз правительству невыгоден переоцененный рубль, то его действия в целом будут направлены на то, чтобы его немного ослабить, отметил Владимир Климанов.
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Рубль продолжает дешеветь к иностранным валютам. Курс китайского юаня достиг 12 рублей впервые с апреля 2022 года, доллар США поднялся выше 83 рублей, а евро — выше 91 рублей. Кому это выгодно?
«Еще в июле прошлого года, когда рубль уже несколько месяцев укреплялся после резкого падения весной, и велось обсуждение того, что он может быть переоценен, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что это дорого обходится бюджету, — объяснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. — Он тогда сказал, что ослабление доллара стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль. Были и другие оценки, но общий принцип именно таков».
Раз правительству невыгоден переоцененный рубль, то его действия в целом будут направлены на то, чтобы его немного ослабить, отметил Владимир Климанов. Это необходимый шаг в случае уменьшения доходов и роста расходов, что и наблюдается в России в последние месяцы.
Очевидно, что если в стране высокие расходы, а дополнительных доходов нет, тогда рубль должен ослабнуть. Если же удастся оседлать кризисные процессы, то рубль останется стабильным.
«России выгодно выпускать Shell и другие иностранные компании из рублевых активов по высокому курсу валюты, — считает аналитик компании “Золотой монетный дом”, финансист Дмитрий Голубовский. — Так они на рубли, которые получили от российских инвесторов, купят и унесут с собой меньше долларов и евро. Но в целом у нас в России курс определяется платежным балансом, он коррелирует с ценами на нефть, а цены показывают рост. Если опустить подробности, то разворотной точкой в долларе по теханализу является курс 84 рубля».