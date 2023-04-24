Костин перечислил претендентов на приватизацию в России

Глава ВТБ Андрей Костин, ранее предложивший провести в России новый этап приватизации, в интервью «России 24» назвал компании, в которые, по его мнению, можно было бы привлечь инвесторов из частного бизнеса.
По его словам, в первую очередь это могут быть «какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний».
Среди таких компаний он перечислил «Транснефть», РЖД, «Почту России», другие инфраструктурные компании.
Костин напомнил, что приватизация 20% «Роснефти» дала столько же денег, сколько за 10 лет все другие предприятия.
В «Почте России» отказались от комментариев. Forbes также направил запрос в «Транснефть». В 2019 году глава «Транснефти» Николай Токарев называл нецелесообразной приватизацию госпакета компании в условиях санкций со стороны США, ЕС и ряда стран.
По словам главы ВТБ, приватизация также должна затронуть сферы, где сейчас действует госмонополия. В качестве примера Костин привел Объединенную судостроительную корпорацию, которая «занимает 80% активов отрасли», что, по его словам, «вообще недопустимо».
Кроме того, он отметил, что даже у больших госкомпаний и госкорпораций, в том числе «Ростелекома», «Ростеха» и «Росатома», есть непрофильные активы, которые можно приватизировать. Это же можно сделать со средними и малыми предприятиями, которые принадлежат государству. Среди них все еще есть даже коньячные заводы, напомнил глава ВТБ.
Он подчеркнул, что главное даже не фискальный вопрос — важно дать частному капиталу возможность разместиться и дальше вкладывать, ведь иначе «капитал начнет утекать».
«Главное, не упустить момент, когда мы можем частные деньги привлечь сюда», — сказал Костин.
Он также призвал развивать механизмы государственно-частного партнерства, которое в России «очень эффективно», заявил Костин. Он напомнил, что ВТБ на базе такого партнерства с привлечением западных инвесторов построил новый терминал в Пулково и скоростные трассы в Санкт-Петербурге.
Ранее Костин в колонке для РБК предложил привлечь деньги на перестройку экономики России за счет нового этапа приватизации и увеличения госдолга. По его словам, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Он также добавил, что новый этап приватизации «даст мощный импульс расшивке “узких мест”».
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Андрей Злобин, Роман Рожков, Алекс Будрис