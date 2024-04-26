Сотовые операторы начали массово блокировать серые сим-карты

До осени 2023 года Роскомнадзор раз в неделю присылал операторам списки номеров, по которым нужно проверить данные абонентов. После этого операторы отправляли сведения обратно, РКН проверял их актуальность по своим данным и присылал список номеров с неверными данными на блокировку. Теперь ведомство присылает списки сразу на блокировку, «все поставлено на поток», сказал один из собеседников.