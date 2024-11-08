«КамАЗ» откроет сборочное производство в Венесуэле

Сотрудничество предполагает активное продвижение техники «КамАЗ» в Венесуэле. Среди планируемой продукции — грузовики-самосвалы, шасси для коммунальных машин и автобусы средней вместимости. Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин отметил, что благодаря соглашению продукция компании станет доступнее для местного рынка, а также подчеркнул значимость бренда «КамАЗ» в Южной Америке, в том числе благодаря победам команды «КамАЗ-мастер» в ралли «Дакар».