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Аренда жилья в Челябинске подешевела в первый месяц 2025 года

Об изменении ставок на челябинском рынке арендного жилья свидетельствуют свежие аналитические выкладки.

Источник: РИА "Новости"

В январе 2025 года по сравнению с прошлым месяцем арендные ставки на однокомнатные квартиры в Челябинске снизились на 2,30%. На данный момент средняя ставка, по срезу представленному специалистами «ЦИАН. Аналитики» и опубликованному «Коммерсантом», в южноуральском мегаполисе составляет за «полуторку» (так называют на Южном Урале однокомнатные квартиры) 26 тыс. рублей.

Аренда двухкомнатных квартир в Челябинске также стала более доступной, подешевев за месяц на 0,90%. Теперь «двушку» можно в среднем снять за 33,5 тыс. рублей в месяц.

Однако мысль о снижении цен на арендном рынке нивелируется, если посмотреть на арендные ставки в годовом разрезе. С января 2024 года по январь 2025 года аренда однокомнатных квартир в Челябинске подорожала на 15% (ставка выросла более чем на три тысячи рублей), а двухкомнатных квартир — на 21% (ставка прибавила почти шесть тысяч рублей).

недвижимость