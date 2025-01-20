Аренда жилья в Челябинске подешевела в первый месяц 2025 года

Однако мысль о снижении цен на арендном рынке нивелируется, если посмотреть на арендные ставки в годовом разрезе. С января 2024 года по январь 2025 года аренда однокомнатных квартир в Челябинске подорожала на 15% (ставка выросла более чем на три тысячи рублей), а двухкомнатных квартир — на 21% (ставка прибавила почти шесть тысяч рублей).