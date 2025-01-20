Аренда жилья в Челябинске подешевела в первый месяц 2025 года

В январе 2025 года по сравнению с прошлым месяцем арендные ставки на однокомнатные квартиры в Челябинске снизились на 2,30%. На данный момент средняя ставка, по срезу представленному специалистами «ЦИАН. Аналитики» и опубликованному «Коммерсантом», в южноуральском мегаполисе составляет за «полуторку» (так называют на Южном Урале однокомнатные квартиры) 26 тыс. рублей.
Аренда двухкомнатных квартир в Челябинске также стала более доступной, подешевев за месяц на 0,90%. Теперь «двушку» можно в среднем снять за 33,5 тыс. рублей в месяц.
Однако мысль о снижении цен на арендном рынке нивелируется, если посмотреть на арендные ставки в годовом разрезе. С января 2024 года по январь 2025 года аренда однокомнатных квартир в Челябинске подорожала на 15% (ставка выросла более чем на три тысячи рублей), а двухкомнатных квартир — на 21% (ставка прибавила почти шесть тысяч рублей).