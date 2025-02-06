Еще одну категорию россиян могут обеспечить бесплатным жильем — кому положено

Кроме того, предложено ввести переходный период для предоставления единовременной социальной выплаты на покупку жилья всем вышедшим на пенсию полицейским, которые стоят в очереди за льготой, до 2027 года. Также гарантируется, что единовременная выплата будет предоставлена не позднее трех лет после выхода на пенсию. Законопроект отправлен на рассмотрение в правительство.