Еще одну категорию россиян могут обеспечить бесплатным жильем — кому положено

Депутаты предложили обеспечить сотрудников МВД, вышедших на пенсию, бесплатным жильем. По заявлению одного из представителей, эта категория граждан не должна ожидать получения квартиры более трех лет. В настоящее время в очереди за льготным жильем находится свыше 87 тысяч человек.
Он отметил, что необходимо разработать системное поэтапное решение этой проблемы, начиная с ветеранов, которые на протяжении многих лет службы заработали право на собственные квадратные метры. В дальнейшем полицейские, уходя на пенсию, также не должны ждать свою квартиру дольше трех лет.
Кроме того, предложено ввести переходный период для предоставления единовременной социальной выплаты на покупку жилья всем вышедшим на пенсию полицейским, которые стоят в очереди за льготой, до 2027 года. Также гарантируется, что единовременная выплата будет предоставлена не позднее трех лет после выхода на пенсию. Законопроект отправлен на рассмотрение в правительство.