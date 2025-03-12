Автоюрист Радько назвал ДТП с трамваями самыми разорительными для водителей

По его словам, иски об упущенной выгоде в суд могут подавать и таксисты, однако такие случаи — редкость. Для этого водителям придется предоставить данные о среднем заработке в час. Например, если зарплата таксиста в час составляет 1 тыс. рублей, то за два часа простоя он может попытаться взыскать выгоду с виновника ДТП через суд.