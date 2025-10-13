В России введут ограничения числа банковских карт на человека

Согласно инициативе, предлагается установить два предельных лимита: не более пяти карт, оформленных в одном банке, и не более двадцати — во всех кредитных организациях в совокупности. Такие меры, по словам депутата, направлены на повышение прозрачности финансовых операций и борьбу с мошенничеством, связанным с использованием большого числа карт.