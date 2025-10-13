Ричмонд
В России введут ограничения числа банковских карт на человека

Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых операций и борьбу с мошенничеством.

Источник: Аргументы и факты

В России уже в декабре планируется ввести ограничение на количество банковских карт, которыми может владеть один человек. Об этом рассказал в интервью газете «Известия» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно инициативе, предлагается установить два предельных лимита: не более пяти карт, оформленных в одном банке, и не более двадцати — во всех кредитных организациях в совокупности. Такие меры, по словам депутата, направлены на повышение прозрачности финансовых операций и борьбу с мошенничеством, связанным с использованием большого числа карт.

Одновременно с введением лимита планируется запуск нового онлайн-сервиса, который позволит гражданам отслеживать, в каких банках и на каких условиях оформлены их карты. Этот инструмент, как ожидается, поможет пользователям лучше контролировать свои финансовые активы и снизить риски неправомерного использования персональных данных.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что карты Visa и Mastercard могут перестать работать на территории РФ.