Силуанов заявил, что мировая экономика развивается по негативному сценарию

Силуанов обратил внимание на то, что финансовое бремя на правительства большинства стран остается непомерно высоким, и многие экономики до сих пор не разработали стратегии консолидации бюджета, что влечет за собой увеличение бюджетных рисков по всему миру. Кроме того, уровень глобального долга остается критически высоким, а расходы на его обслуживание вытесняют важнейшие государственные инвестиции.