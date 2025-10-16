Силуанов заявил, что мировая экономика развивается по негативному сценарию

Мировая экономическая ситуация ухудшается, а обострение геополитической напряженности сдерживает предпринимательскую деятельность во всех регионах. Об этом говорится в официальном обращении российского министра финансов Антона Силуанова на 52-й встрече Международного валютно-финансового комитета.
Силуанов отметил, что текущие среднесрочные прогнозы развития мировой экономики — одни из самых пессимистичных за последнее десятилетие. По октябрьским оценкам МВФ, увеличение мирового ВВП будет незначительно превышать 3% (3,3% в 2024 году и 3,2−3,1% в 2025—2026 годах), что является исторически низким показателем, учитывая, что в период с 2000 по 2019 год средний рост мирового ВВП составлял 3,8%.
Министр подчеркнул, что геополитическая конкуренция обходится дорого всем странам, поскольку приводит к проведению несбалансированной налогово-бюджетной политики, характеризующейся значительным увеличением расходов и ростом долговой нагрузки.
Силуанов обратил внимание на то, что финансовое бремя на правительства большинства стран остается непомерно высоким, и многие экономики до сих пор не разработали стратегии консолидации бюджета, что влечет за собой увеличение бюджетных рисков по всему миру. Кроме того, уровень глобального долга остается критически высоким, а расходы на его обслуживание вытесняют важнейшие государственные инвестиции.
В сложившихся обстоятельствах, по мнению главы Минфина РФ, крайне необходимо наличие действенных и последовательных среднесрочных стратегий бюджетной консолидации, основанных на финансовых правилах, способных обеспечить предсказуемость и дисциплину при принятии решений в бюджетной сфере.