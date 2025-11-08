Ричмонд
Экономист рассказал, к чему быть готовым, переводя деньги между своими счетами

Фролов сказал, что переводы себе могут быть частью схемы, при которой деньги фактически являются незадекларированным доходом.

