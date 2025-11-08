Экономист рассказал, к чему быть готовым, переводя деньги между своими счетами

Экономист Борис Фролов рассказал, что частые переводы средств между своими счетами могут восприниматься банковскими алгоритмами и системами мониторинга как «запутывание следов» и привести к блокированию карт, сообщает Банк может запросить объяснение и такие документы как справка о доходах, и если клиент отвечает, каких-либо дальнейших действий банк не предпринимает, но если запросы игнорируются, клиент может столкнуться с блокировкой или сообщением банка в Росфинмониторинг.