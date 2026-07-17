Цифровой дачник: хабаровские мужчины выходят в Сеть прямо с грядки

Отдыхая на даче, хабаровчане больше всего времени тратят на поиск информации в Сети с помощью браузеров. На интернет-серфинг уходит половина всего «дачного трафика» Хабаровска, на втором месте — развлекательный контент (44%). При этом большая часть гигабайт здесь расходуется на онлайн-кинотеатры и видеохостинги. Реже всего на даче жители города заходят в мессенджеры и проверяют электронную почту — менее 1% трафика.