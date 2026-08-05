«Газета.Ru» назвала десять самых крупных обновленной Lada Niva Legend

Проекты обновления двух нынешних поколений «Нивы» — трехдверной Legend и пятидверной Travel — стартовали одновременно в 2022 году, сразу после ухода Renault из капитала российской компании. Причем у классической трехдверки есть своя специфика доработок. В частности, из-за запасного колеса, которое находится прямо под капотом, внедрить туда современный агрегат оказалось сложнее всего. Поэтому обновленная Legend выходит на рынок на год позже своей более дорогой сестры.