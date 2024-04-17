Второй случай стихийного паводка произошел на реке Хор в районе им. Лазо Хабаровского края

В первую очередь участники комиссии обсудили ситуацию в поселке Тырма Верхнебуреинского района, где накануне паводком на реке Сутырь смыло мост, соединявший с поселением часть домов правого берега. В результате разлива воды вчера в Тырме подтопило 7 жилых домов и 12 участков, пострадали 19 человек. Сегодня, как доложил глава района Алексей Маслов, вода уже покинула жилье, не успев нанести серьезного вреда, поэтому все жители вернулись домой. Однако на правом берегу отрезанными от поселка остались 20 человек, среди которых 8 пенсионеров и 3 детей. Электроснабжение там работает в обычном режиме. Для них уже сегодня на реке Сутырь будет организована лодочная переправа.