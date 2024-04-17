Второй случай стихийного паводка произошел на реке Хор в районе им. Лазо Хабаровского края

Сегодня в правительстве Хабаровского края по поручению губернатора региона Михаила Дегтярева прошло внеплановое заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его провела заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева. На совещании с участием глав районов, профильных ведомств и руководства ГУ МЧС России по региону рассматривалась текущая гидрологическая обстановка и меры, принимаемые властями по недопущению чрезвычайных происшествий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В первую очередь участники комиссии обсудили ситуацию в поселке Тырма Верхнебуреинского района, где накануне паводком на реке Сутырь смыло мост, соединявший с поселением часть домов правого берега. В результате разлива воды вчера в Тырме подтопило 7 жилых домов и 12 участков, пострадали 19 человек. Сегодня, как доложил глава района Алексей Маслов, вода уже покинула жилье, не успев нанести серьезного вреда, поэтому все жители вернулись домой. Однако на правом берегу отрезанными от поселка остались 20 человек, среди которых 8 пенсионеров и 3 детей. Электроснабжение там работает в обычном режиме. Для них уже сегодня на реке Сутырь будет организована лодочная переправа.
И, как ранее сообщил в своем телеграм-канале (18+) губернатор края Михаил Дегтярев, утром к месту происшествия вылетел вертолет МЧС России со спасателями и оборудованием на борту, в том числе с 10 тепловыми пушками из краевого резерва. Оперативная группа проконтролирует обстановку и поможет населению.
— Прошу проверить развернутые у вас ПВР, чтобы они оставались в готовности принять людей. Что касается Тырмы, ждем от администрации района предложений по налаживанию постоянной переправы. По другим территориям просим руководство оставаться в полной готовности на случаи ЧС. Ситуация в Тырме показала, что такие варианты не исключены. При необходимости правительство края окажет всю необходимую помощь, — подчеркнула Ирина Горбачева.
По информации гидрологов, сейчас в Хабаровском крае идет активное вскрытие рек. Ото льда начали очищаться Амур, Уссури, Хор. Местами вода может подниматься до неблагоприятных отметок. Опасными точками на карте региона традиционно остаются реки Тумнин и Уда.
В текущей ситуации Ирина Горбачева поручила организовать более тщательный мониторинг паводковой обстановки с передачей данных всем оперативным службам. На реке Хор спасатели рассмотрят возможность подрыва скопившихся заторов, чтобы снять риски дополнительных подтоплений.