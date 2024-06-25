Жителя Иркутска подозревают в убийстве 33-летнего мужчины в Осинском районе

Следователи СК задержали жителя Иркутска по подозрению в нанесении тяжких повреждений, повлекших смерть человека. Известно, что конфликт произошел в селе Рассвет Осинского района. 37-летний мужчина начал избивать 33-летнего. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР Иркутской области.
— Из-за полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте происшествия, после чего подозреваемый житель областного центра скрылся. Сейчас его допрашивают следователи, проводятся необходимые действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, — пояснили в управлении.
В социальных сетях очевидцы сообщают, что конфликт мог произойти из-за оплаты проезда на местный пляж. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять жителей Иркутска ответят перед судом за убийство 15-летнего подростка на остановке общественного транспорта «Лисиха».