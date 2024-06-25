Жителя Иркутска подозревают в убийстве 33-летнего мужчины в Осинском районе

— Из-за полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте происшествия, после чего подозреваемый житель областного центра скрылся. Сейчас его допрашивают следователи, проводятся необходимые действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, — пояснили в управлении.