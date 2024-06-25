24 июня в 8.48 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Кремно Дрогичинского района Брестской области. При пожаре погибли два сына хозяйки дома. Оба неработавшие.
Причины инцидента и гибели устанавливаются.
Всего в стране за прошедшие сутки произошло 10 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Уничтожены две единицы техники. Повреждены восемь строений и одна единица техники. Спасены при пожарах два человека, травмирован один.
В Дрогичинском районе при пожаре жилого дома погибли два сына хозяйки
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе при пожаре жилого дома погибли два сына хозяйки. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
24 июня в 8.48 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Кремно Дрогичинского района Брестской области. При пожаре погибли два сына хозяйки дома. Оба неработавшие.