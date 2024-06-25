В Дрогичинском районе при пожаре жилого дома погибли два сына хозяйки

24 июня в 8.48 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Кремно Дрогичинского района Брестской области. При пожаре погибли два сына хозяйки дома. Оба неработавшие.



Причины инцидента и гибели устанавливаются.



Всего в стране за прошедшие сутки произошло 10 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Уничтожены две единицы техники. Повреждены восемь строений и одна единица техники. Спасены при пожарах два человека, травмирован один.