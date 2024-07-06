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Минздрав Газы сообщил о более 38 тыс. погибших за время войны Израиля и «Хамаса»

Количество погибших в результате боевых действий в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 38 098, за последние сутки погибли 29 человек, сообщил минздрав анклава. По данным ведомства, за время войны Израиля и палестинского движения «Хамас» ранения получили 87 705 человек.

Источник: AP 2023

В сообщении минздрава Газы отмечается, что некоторые пострадавшие до сих пор находятся под завалами или в труднодоступной местности, поэтому бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться. Ведомство также призвало близких погибших и раненых при боевых действиях заполнить данные в онлайн-форме для учета статистики.

Боевые действия между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиками «Хамаса» длятся уже 274 дня. Война началась после нападения «Хамаса» на израильские территории 7 октября 2023 года. В тот день погибло более 1,3 тыс. израильтян, тысячи были ранены. Около 250 человек было взято в заложники. По данным Израиля, в плену у «Хамаса» до сих пор остаются 116 человек, некоторые из них, вероятно, погибли. 135 человек были освобождены Израилем в ходе операций и обменов.