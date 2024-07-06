Минздрав Газы сообщил о более 38 тыс. погибших за время войны Израиля и «Хамаса»

Боевые действия между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиками «Хамаса» длятся уже 274 дня. Война началась после нападения «Хамаса» на израильские территории 7 октября 2023 года. В тот день погибло более 1,3 тыс. израильтян, тысячи были ранены. Около 250 человек было взято в заложники. По данным Израиля, в плену у «Хамаса» до сих пор остаются 116 человек, некоторые из них, вероятно, погибли. 135 человек были освобождены Израилем в ходе операций и обменов.