СК установил личности погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в результате ЧП погибли двое мужчин. Внутри здания находился 61-летний сварщик — он скончался на месте происшествия. На улице в момент хлопка от травм скончался 51-летний начальник смены.