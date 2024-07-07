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СК установил личности погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

Начальник смены и сварщик погибли при взрыве на КНС в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские следователи установили личности дух рабочих, тела которых 6 июля нашли под завалами на месте взрыва на насосной станции в Красноармейском районе.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в результате ЧП погибли двое мужчин. Внутри здания находился 61-летний сварщик — он скончался на месте происшествия. На улице в момент хлопка от травм скончался 51-летний начальник смены.

Предположительно, на рабочих местах находились 8 человек. Разбор завалов продолжается. Следователи возбудили уголовное дело.

СК