Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор запросил сроки до 10 лет для участников беспорядков в Махачкале

Для пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы запросили сроки от семи до десяти лет. По данным Генпрокуратуры, воздушной гавани был нанесен ущерб на сумму более 24 млн руб., ранены 23 силовика.

Гособвинитель запросил лишение свободы на сроки от семи до десяти лет для пятерых жителей Дагестана, которым предъявлены обвинения по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

19 июля состоялись прения сторон по этому делу в Армавирском городском суде в Краснодарском крае. Подсудимым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки). Максимальное наказание по ней — до восьми лет лишения свободы. Одного из фигурантов также обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), по этой части ему грозит до пяти лет тюрьмы.

«В ходе расследования установлено, что 29 октября 2023 года данные граждане в аэропорту “Уйташ” на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества», — заявили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в ходе беспорядков аэропорт получил ущерб на сумму более 24 млн руб., 23 силовика получили «телесные повреждения различной степени тяжести». Прокурор в ходе прений попросил принять во внимание характер и степень общественной опасности действий подсудимых.

23 июля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения восьми жителям Дагестана, которых также обвиняют в участии в беспорядках в Махачкале.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли из-за прибывшего рейса из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Сначала толпа людей начала проверять паспорта у находившихся в аэропорту пассажиров, выискивая граждан Израиля, после чего заблокировала здание международного терминала и выбежала на взлетно-посадочную полосу. По данным МВД, в беспорядках принимали участие порядка 1,2 тыс. человек. В ведомстве сообщали о задержании 60 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия толпы грубым нарушением закона и «ударом в спину». Он также объяснял перенос уголовных дел в Краснодарский край необходимостью «исключить субъективный фактор». Президент Израиля Ицхак Герцог счел произошедшее «чистым антисемитизмом», спровоцированным со стороны.