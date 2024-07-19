Прокурор запросил сроки до 10 лет для участников беспорядков в Махачкале

19 июля состоялись прения сторон по этому делу в Армавирском городском суде в Краснодарском крае. Подсудимым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки). Максимальное наказание по ней — до восьми лет лишения свободы. Одного из фигурантов также обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), по этой части ему грозит до пяти лет тюрьмы.