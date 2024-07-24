Мосгорсуд продлил арест Блиновской

— Удовлетворено ходатайство о продлении Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа 2024 года, — пояснили в пресс-службе.
В этот же день стало известно, что создательница «марафонов желаний» погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) более чем на 80 миллионов рублей.
По информации ФНС, Блиновская заключила договоры с 18 организациями и тремя индивидуальными предпринимателями, чтобы уйти от налогов. О том, что теперь грозит блогеру, сможет ли блогер как-то смягчить свое наказание, — в материале «Вечерней Москвы».