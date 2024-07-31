Водитель сбил дорожный знак и скрылся с места происшествия в Хабаровске

Очевидцев ДТП и жителей, располагающих информацией о местонахождении указанного автомобиля, просят обратиться в ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровску, расположенному по улице Воронежской, № 51, кабинет 207, или позвонить по телефону: 59−50−39.