Водитель сбил дорожный знак и скрылся с места происшествия в Хабаровске

Госавтоинспекция Хабаровска обращается к местным жителям с просьбой о помощи в расследовании ДТП, которое случилось в краевом центре 29 июля. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 16:08 в районе дома № 130 Карла Маркса в Хабаровске неустановленный водитель автомобиля «Жигули» с государственным регистрационным номером А656РХ27 сбил дорожный знак и скрылся с места происшествия.
Очевидцев ДТП и жителей, располагающих информацией о местонахождении указанного автомобиля, просят обратиться в ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровску, расположенному по улице Воронежской, № 51, кабинет 207, или позвонить по телефону: 59−50−39.