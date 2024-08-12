На ул. Я. Купалы горела легковушка

\Также на протяжении суток в столице зафиксировано 5 небольших возгораний. На ул. Могилёвской в жилой квартире загорелась пища в процессе приготовления, а на ул. Лобанка, Грекова, Герасименко и пр. Рокоссовского случились возгорания мусора в контейнерах.