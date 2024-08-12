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На ул. Я. Купалы горела легковушка

За сутки 11 августа в Минске случился один пожар и 5 небольших возгораний. Также спасатели 17 раз выезжали на оказание технической помощи, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на МЧС.

Сообщение о пожаре в ЦОУ МГУ МЧС поступило в 22:54. Пламя охватило легковой автомобиль напротив 21 дома по ул. Я. Купалы. Оно распространилось от моторного отсека. В итоге огнем повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие автомобиля и пластиковые элементы кузова. Причина пожара устанавливается.

\Также на протяжении суток в столице зафиксировано 5 небольших возгораний. На ул. Могилёвской в жилой квартире загорелась пища в процессе приготовления, а на ул. Лобанка, Грекова, Герасименко и пр. Рокоссовского случились возгорания мусора в контейнерах.

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