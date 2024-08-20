Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в автобусной аварии в Литве, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях, сообщило посольство РФ в Вильнюсе.
Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательную службу.
«В настоящий момент пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литвы. Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве сообщили, что российские дипломаты помогли вернуться в Калининградскую область еще двоим пострадавшим россиянам, граждане РФ, не получившие повреждений, продолжили поездку на резервном автобусе.