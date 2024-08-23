Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти выше неблагоприятной отметки

В Вяземском районе под удар водной стихии попали: села Видное, Кедрово, Кукелево и Забайкальское. В районе имени Лазо подтопления в селах Полетное, Петровичи и Мухен. В Бикинском районе вода остаются подтоплены два участка дорог. В Хабаровском районе подтопления зарегистрированы в селах Корсаково-2 и Елабуга. В Комсомольском районе выход воды отмечается на внутрипоселковой дороге в селе Гайтер. В Хабаровске подтоплены 186 дачных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.