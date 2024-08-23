Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти выше неблагоприятной отметки

ХАБАРОВСК, 23 авг — РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти, превысив неблагоприятную отметку в 4,5 метра на 19 сантиметров, сообщает краевой главк МЧС.
Уровень Амура у Хабаровска в среду, 21 августа, превысил неблагоприятную отметку на шесть сантиметров впервые в этом сезоне (отметка «неблагоприятного явления» — 4,5 метра, опасного — 6 метров), информировал ранее главк.
«На утро 23 августа уровень Амура у Хабаровска составил 469 сантиметров (+6 сантиметров за сутки)», — сообщается на сайте ГУМЧС края.
На реке Амур на участке Хабаровск — село Елабуга отмечаются уровни воды «неблагоприятного явления». С продвижением волны паводка на реке у села Малмыж
Гребень амурского паводка смещается на Среднем Амуре у села Нижнеспасское Еврейской автономной области, ниже по течению отмечаются подъемы уровней воды на 4−16 сантиметров за сутки.
На реке Уссури сохраняются уровни воды «неблагоприятного явления» (с превышением до 1 метра), наблюдается спад уровней воды на 9−22 сантиметра за сутки.
Учитывая метеопрогноз на малых реках, возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5−1 метра, местами с достижением неблагоприятных отметок.
В Хабаровском крае второй день идут интенсивные дожди.
Из-за паводка на территории Хабаровского края подтоплены низкопойменные участки и внутрипоселковые дороги. На утро пятницы подтоплены 36 приусадебных, 186 дачных и девять участков внутрипоселковых дорог в 12 населенных пунктах края.
В Вяземском районе под удар водной стихии попали: села Видное, Кедрово, Кукелево и Забайкальское. В районе имени Лазо подтопления в селах Полетное, Петровичи и Мухен. В Бикинском районе вода остаются подтоплены два участка дорог. В Хабаровском районе подтопления зарегистрированы в селах Корсаково-2 и Елабуга. В Комсомольском районе выход воды отмечается на внутрипоселковой дороге в селе Гайтер. В Хабаровске подтоплены 186 дачных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.