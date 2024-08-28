В Новосибирской области после взрыва газа пострадала 80-летняя женщина

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, взрыв газа в бревенчатом доме произошел рано утром в селе Маршанское.
«По оперативным данным, в доме проводили газ, предположительно был открыт вентиль в доме на газовой трубе. Пожилая женщина растопила кирпичную печь, которой пользовалась ранее, произошел хлопок», — говорится в сообщении МЧС.
Пенсионерка получила ожоги, дом частично обрушился. Пострадавшую доставили в Каргатскую центральную районную больницу. После случившегося расследуется уголовное дело, которое контролирует районная прокуратура.