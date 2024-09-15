На трассе «Сибирь» погиб пассажир иномарки

Рядом с деревней Нижнечиркина, что недалеко от города Зимы, иномарка «Хонда Аккорд» врезалась в «Мицубиси Либеро». Причем «Хонда» ехала за «Мицубиси». Удар был такой силы, что пассажир впереди идущего автомобиля скончался на месте от ран. Мужчине был 51 год. Травмированного водителя «Хонды» отправили с травмами в больницу.