На трассе «Сибирь» погиб пассажир иномарки

Рядом с деревней Нижнечиркина, что недалеко от города Зимы, иномарка «Хонда Аккорд» врезалась в «Мицубиси Либеро». Причем «Хонда» ехала за «Мицубиси». Удар был такой силы, что пассажир впереди идущего автомобиля скончался на месте от ран. Мужчине был 51 год. Травмированного водителя «Хонды» отправили с травмами в больницу.
Как сообщает областная ГАИ, согласно предварительным данным, именно водитель «Хонды» устроил аварию, не соблюдая безопасную дистанцию на дороге — поэтому и не смог избежать столкновения с машиной впереди.