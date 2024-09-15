Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе «Сибирь» погиб пассажир иномарки

В Зиминском районе на федеральной трассе 14 сентября в субботу случилось трагическое ДТП, в котором один человек пострадал, другой погиб.

Источник: ГАИ Иркутской области

Рядом с деревней Нижнечиркина, что недалеко от города Зимы, иномарка «Хонда Аккорд» врезалась в «Мицубиси Либеро». Причем «Хонда» ехала за «Мицубиси». Удар был такой силы, что пассажир впереди идущего автомобиля скончался на месте от ран. Мужчине был 51 год. Травмированного водителя «Хонды» отправили с травмами в больницу.

Как сообщает областная ГАИ, согласно предварительным данным, именно водитель «Хонды» устроил аварию, не соблюдая безопасную дистанцию на дороге — поэтому и не смог избежать столкновения с машиной впереди.