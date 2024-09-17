В США задержали россиянина по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

«44-летний гражданин России Денис Постовой, проживающий в Сарасоте, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США», — говорится в заявлении ведомства.