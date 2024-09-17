В США задержали россиянина по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Гражданин России Денис Постовой был задержан в городе Сарасота (штат Флорида) по обвинению в незаконных поставках в Россию микроэлектроники, имеющей военное применение. Об этом в понедельник сообщил Минюст США.
«44-летний гражданин России Денис Постовой, проживающий в Сарасоте, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США», — говорится в заявлении ведомства.
По версии американских властей, Постовой «незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения», которые якобы могли использоваться в конфликте на Украине.
Судебное заседание по вопросу его дальнейшего содержания под стражей состоится 19 сентября.