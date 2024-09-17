Олбани
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США задержали россиянина по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

По версии американской стороны, Денис Постовой отправлял «в Россию технологии двойного назначения», которые якобы могли использоваться в конфликте на Украине.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Гражданин России Денис Постовой был задержан в городе Сарасота (штат Флорида) по обвинению в незаконных поставках в Россию микроэлектроники, имеющей военное применение. Об этом в понедельник сообщил Минюст США.

«44-летний гражданин России Денис Постовой, проживающий в Сарасоте, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США», — говорится в заявлении ведомства.

По версии американских властей, Постовой «незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения», которые якобы могли использоваться в конфликте на Украине.

Судебное заседание по вопросу его дальнейшего содержания под стражей состоится 19 сентября.

санкции