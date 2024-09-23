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В Екатеринбурге водитель не заметил пешехода в темноте и сбил его

На Арамильском тракте в смертельной аварии до приезда медиков погиб пешеход.

Источник: ГАИ

В Екатеринбурге вечером 22 сентября произошла авария, в которой погиб человек. Инцидент произошел на восьмом километре Арамильского тракта в темное время суток.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Cobalt двигался по тракту со стороны Арамиля по направлению к Екатеринбургу. В темноте мужчина не заметил пешехода и наехал на него.

— От полученных травм пешеход, 35-летний мужчина, скончался на месте происшествия, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

Примечательно, что пешеход шел вдоль дороги в темной одежде без световозвращающих элементов. Установлено, что за рулем Chevrolet был 41-летний мужчина, чей стаж вождения достигает 19 лет.

На место ДТП выехали сотрудники полиции. В связи с происшествием органы внутренних дел проводят проверку.