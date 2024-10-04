В Нижегородской области сгорели восемь домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Восемь нежилых домов уничтожены огнем из-за загоревшейся травы в одной из деревень Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о возгорании травы и нескольких строений в деревне Новомихайловка Лукояновского района поступило в пятницу в 13.20 мск.
«На месте работают 19 специалистов МЧС России и 7 единиц техники. Пожар локализовал на площади 48 гектаров. Огнем уничтожены 8 нежилых домов и сухая трава. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории, они установят причину пожара.