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В Нижегородской области сгорели восемь домов

МЧС: в Нижегородской области из-за загоревшейся травы сгорели 8 нежилых домов.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Восемь нежилых домов уничтожены огнем из-за загоревшейся травы в одной из деревень Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании травы и нескольких строений в деревне Новомихайловка Лукояновского района поступило в пятницу в 13.20 мск.

«На месте работают 19 специалистов МЧС России и 7 единиц техники. Пожар локализовал на площади 48 гектаров. Огнем уничтожены 8 нежилых домов и сухая трава. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории, они установят причину пожара.

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