В Красноярске автомобиль сбил троих подростков на пешеходном переходе

По предварительным данным, днём 6 октября на улице Калинина, 30-летний водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по улице Маерчака со стороны проспекта Свободный, совершил наезд на трёх подростков — двух 14-летних девушек и 12-летнего парня. Несовершеннолетние пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.