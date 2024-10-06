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В Красноярске автомобиль сбил троих подростков на пешеходном переходе

В ДТП на пешеходном переходе в Красноярске пострадали трое подростков.

Источник: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

В Красноярске устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних пешеходов. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, днём 6 октября на улице Калинина, 30-летний водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по улице Маерчака со стороны проспекта Свободный, совершил наезд на трёх подростков — двух 14-летних девушек и 12-летнего парня. Несовершеннолетние пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии все трое были госпитализированы. Водитель и транспортное средство задержаны на месте происшествия. На месте работают полицейские, выясняя все обстоятельства случившегося.