Хлопок газа в Уфе: первая информация о пострадавших и детали произошедшего

Расследование проводят также и в Следственном комитете Башкирии. Следователи ведут работу по установлению причин произошедшего. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.