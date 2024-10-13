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Хлопок газа в Уфе: первая информация о пострадавших и детали произошедшего

В Орджоникидзевском районе Уфы произошел хлопок бытового газа в пятиэтажке
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 октября, в Орджоникидзевской районе Уфы произошел хлопок бытового газа. По информации МЧС Башкирии, хлопок сопроводился возгоранием. В настоящий момент известно, что есть пострадавшие. По факту случившегося началась проверка.

В результате ЧП пострадали два человнка Пострадавшие есть

ЧП произошло в доме на улице Ладыгина. Когда на место случившегося выехали экстренные службы, то в квартире на втором этаже уже начался пожар. Также пострадала входная группа подъезда и окна.

С места произошедшего эвакуировали жителей. Есть также и пострадавшие — в больницу госпитализирован 66-летний мужчина с ожогами, а также 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги.

Фото: МЧС Башкирии

Спасатели также отметили, что с места происшествия спасли четыре человека. Возгорание уже ликвидировано на площади 25 квадратных метров.

Идет проверка

В настоящий момент прокуратура республики организовала проверку. Также идут работы по ликвидации произошедшего. На место выехал прокурор Орджоникидзевского района Артур Тимерханов.

— Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования, — передали в надзорном органе.

Расследование проводят также и в Следственном комитете Башкирии. Следователи ведут работу по установлению причин произошедшего. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.