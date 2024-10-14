Из-за ночного пожара в Башкирии семья с четырьмя детьми осталась без дома

Сегодня ночью, 14 октября, в Иглинском районе Башкирии многодетная семья осталась без крыши. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.
В селе Ауструм произошел пожар, загорелись жилой дом размером 9×10 метров, бревенчатый пристрой и баня. Сотрудники МЧС и Государственного комитета республики по чрезвычайными ситуациям, а также добровольцы ликвидировали открытое горение.
К счастью, обошлось без пострадавших. Семья с четырьмя детьми будет в ближайшее время проживать у своей родни.
По факту пожара дознаватель проводит расследование.
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