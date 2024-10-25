Прижгли лицо и зарезали: в Башкирии двое мужчин жестоко пытали, а затем убили соседа, отказавшегося дать денег

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии, в феврале прошлого года мужчины выпивали в гостях у новой знакомой. В какой-то момент женщина ушла из дома, оставив молодых мужчин одних и дальше пить. Когда алкоголь закончился, они решили пойти к соседу, чтобы одолжить денег, но тот отказался. Взбешенные этим фактом мужчины вломились в квартиру уфимца и подвергли его настоящим пыткам. Они обожгли ему лицо о раскаленную конфорку плиты, а затем ножом прижгли татуировку. На этом изверги не остановились и несколько раз ударили ножом мужчину в грудь и шею. Когда тот упал замертво, они завернули тело в ковер, украли деньги и телефон, а потом ушли пить. На следующий же день мужчины уехали на заработки.