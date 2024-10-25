Прижгли лицо и зарезали: в Башкирии двое мужчин жестоко пытали, а затем убили соседа, отказавшегося дать денег

В Башкирии огласили приговор 30-летнему жителю Уфы и 37-летнему пензяка. Их обвиняли в в разбойном нападении и убийстве мужчины, а также причинении тяжкого вреда здоровью женщине.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии, в феврале прошлого года мужчины выпивали в гостях у новой знакомой. В какой-то момент женщина ушла из дома, оставив молодых мужчин одних и дальше пить. Когда алкоголь закончился, они решили пойти к соседу, чтобы одолжить денег, но тот отказался. Взбешенные этим фактом мужчины вломились в квартиру уфимца и подвергли его настоящим пыткам. Они обожгли ему лицо о раскаленную конфорку плиты, а затем ножом прижгли татуировку. На этом изверги не остановились и несколько раз ударили ножом мужчину в грудь и шею. Когда тот упал замертво, они завернули тело в ковер, украли деньги и телефон, а потом ушли пить. На следующий же день мужчины уехали на заработки.
Тело погибшего нашел его брат, который пришел домой. Он позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Мужчин позже нашли в Магнитогорске в центре социальной адаптации.
Во время расследования жестокого преступления выяснилось, что 37-летний житель Пензы во время ссоры ранил сожительницу в плечо. О данном факте женщина умалчивала, пока ее состояние не ухудшилось.
Известно, что оба мужчины были ранее судимы, а 37-летний фигурант отбывал наказание за убийство.
— Суд приговорил их к 18 и 21 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимом соответственно, с последующим ограничением свободы на полтора года, — заключили в СК.
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