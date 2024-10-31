В МЧС сообщили об угрозе обрушения части дома в Черкесске после взрыва газа

ЧЕРКЕССК, 31 октября. /ТАСС/. Существует угроза частичного обрушения дома, в котором произошел взрыв в Черкесске. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Антон Шахбазян в интервью телеканалу «Россия-24».
«Имеется угроза частичного обрушения, плиты нависают, трубы. Что касается всего дома, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена. Она будет проведена после проведения разбора завалов», — сообщил Шахбазян.
В Telegram-канале ГУ МЧС по региону опубликовали видеозапись проведения работ на месте происшествия. Судя по кадрам, спасатели вручную ведут разбор конструкций, применяя специальные инструменты.