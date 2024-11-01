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Топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова арестовали

Дмитрия Громова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в деле с АО «Военторг».

Источник: РИА "Новости"

Топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова заключили под стражу полтора месяца. Под арестом он пробудет до 30 декабря 2024 года, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, что Дмитрия Громова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в деле с АО «Военторг». Как показало расследование, дзержинское предприятие поставляло Минобороны РФ товары по завышенной стоимости.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела по факту хищения денег дольщиков ЖК «Дом на Горького».