Топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова арестовали

Топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова заключили под стражу полтора месяца. Под арестом он пробудет до 30 декабря 2024 года, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, что Дмитрия Громова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в деле с АО «Военторг». Как показало расследование, дзержинское предприятие поставляло Минобороны РФ товары по завышенной стоимости.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела по факту хищения денег дольщиков ЖК «Дом на Горького».