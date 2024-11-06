Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, установлено, что в мае 2022 года Димитренко А. А. по предоставленным куратором ГУР МОУ координатам изъял из схрона в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под железнодорожное полотно около ст. Масловка Ленинского района Воронежской области, однако был задержан по адресу проживания», — говорится в сообщении.