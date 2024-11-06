21-летнего члена ОПГ из Татарстана доставили в Волгоград

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, с заявлением к полицейским обратилась пенсионерка. С банковского счета 76-летней волгоградки было похищено 1,3 млн рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело и вскоре установили, что банковские операции с похищенными деньгами производятся на территории Татарстана. Там во время служебной командировки волгоградским полицейским удалось задержать 21-летнего подозреваемого.
Как установили оперативники, задержанный является одним из членов организованной группы, обманывающей россиян. Молодой человек при этом должен был контролировать деятельность дропов. Так называют людей, которые за вознаграждение позволяют мошенникам пользоваться своими картами.
Во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли десятки телефонов и банковских карт. Вскоре фигуранта доставили в Волгоград и заключили под стражу.