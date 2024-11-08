Авиалайнер из Екатеринбурга совершил аварийную посадку во Владивостоке

В пятницу, 8 ноября, в 05:50 по местному времени (22:50 мск) самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Екатеринбурга во Владивосток, совершил аварийную посадку в пункте назначения — международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева.