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Авиалайнер из Екатеринбурга совершил аварийную посадку во Владивостоке

164 пассажира успешно приземлились в воздушной гавани «Приморья».

Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 8 ноября, в 05:50 по местному времени (22:50 мск) самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Екатеринбурга во Владивосток, совершил аварийную посадку в пункте назначения — международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность, однако помощь аварийных служб не потребовалась, и 164 пассажира, находившихся на борту лайнера, приземлились благополучно.

Из-за неисправности самолета был задержан обратный рейс Владивосток — Екатеринбург, запланированный на 08:20. Вылет был отложен более чем на 6 часов и назначен на 15:00.

В своем сообщении прокуратура также уточнила, что перевозчик организовал питание и временное размещение для 127 ожидающих вылета пассажиров, из которых 20 — это дети.