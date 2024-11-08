Авиалайнер из Екатеринбурга совершил аварийную посадку во Владивостоке

В пятницу, 8 ноября, в 05:50 по местному времени (22:50 мск) самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Екатеринбурга во Владивосток, совершил аварийную посадку в пункте назначения — международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева.
Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность, однако помощь аварийных служб не потребовалась, и 164 пассажира, находившихся на борту лайнера, приземлились благополучно.
Из-за неисправности самолета был задержан обратный рейс Владивосток — Екатеринбург, запланированный на 08:20. Вылет был отложен более чем на 6 часов и назначен на 15:00.
В своем сообщении прокуратура также уточнила, что перевозчик организовал питание и временное размещение для 127 ожидающих вылета пассажиров, из которых 20 — это дети.