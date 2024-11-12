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Водителя без прав и с поддельными госномерами задержали в Волгограде

Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушителя в Ворошиловском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, наряд ДПС во время несения службы в Ворошиловском районе остановил автомобиль «Дэу Нексия». За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек.

В результате проверки правоохранители выяснили, что у водителя отсутствовали права на управление транспортным средством. Также не были соблюдены требования об обязательном страховании, а стекла машины оказались излишне затонированы.

Кроме этого, на автомобиле были установлены подложные государственные регистрационные знаки.

По всем фактам нарушения ПДД стражи порядка составили административные материалы.