Водителя без прав и с поддельными госномерами задержали в Волгограде

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, наряд ДПС во время несения службы в Ворошиловском районе остановил автомобиль «Дэу Нексия». За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек.
В результате проверки правоохранители выяснили, что у водителя отсутствовали права на управление транспортным средством. Также не были соблюдены требования об обязательном страховании, а стекла машины оказались излишне затонированы.
Кроме этого, на автомобиле были установлены подложные государственные регистрационные знаки.
По всем фактам нарушения ПДД стражи порядка составили административные материалы.