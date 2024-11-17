В Ростовской области мужчина погиб, греясь у костра

В Азовском районе Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в заброшенном доме в хуторе Коса решил переночевать мужчина, а чтобы не замерзнуть, он развел костер.