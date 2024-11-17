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В Ростовской области мужчина погиб, греясь у костра

Под Ростовом в заброшенном доме в пожаре погиб человек.
Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в заброшенном доме в хуторе Коса решил переночевать мужчина, а чтобы не замерзнуть, он развел костер.

Пока человек спал, огонь охватил ветхую постройку, мужчина погиб. Очевидцы вызвали пожарных. Спасатели потушили огонь.

— Площадь пожара составила 20 квадратных метров. С огнем боролись восемь спасателей. На месте работали две спецмашины, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Личность погибшего устанавливается.