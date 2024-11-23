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Во Владивостоке произошло смертельное ДТП

В столице Приморья устанавливают обстоятельства дорожной аварии со смертельным исходом, передает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Соцсети

По данным правоохранителей, ДТП произошло в районе дома № 30 на улице Рокадная. 32-летний водитель за рулем автомобиля Subaru Impreza не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело с дороги.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Однако спасти мужчину не удалось. В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Выяснилось, что стаж вождения автовладельца — 14 лет. В этом году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.