Во Владивостоке произошло смертельное ДТП

По данным правоохранителей, ДТП произошло в районе дома № 30 на улице Рокадная. 32-летний водитель за рулем автомобиля Subaru Impreza не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело с дороги.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Однако спасти мужчину не удалось. В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Выяснилось, что стаж вождения автовладельца — 14 лет. В этом году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.