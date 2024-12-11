В Омске при пожаре погибли два человека

«Пожар произошел в СНТ “Незабудка” в Центральном округе Омска около 02:00 (23:00 мск 10 декабря). Во время ремонта грузовой “Газели”, заправляемой газовым топливом, в результате нарушения правил пожарной безопасности произошло воспламенение газовоздушной смеси. Во время пожара мужчины в возрасте 40 и 48 лет погибли», — говорится в сообщении.