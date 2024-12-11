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Микроавтобус с рабочими улетел в кювет в Башкирии, один человек погиб

ДТП произошло около восьми часов вечера на 39 км автодороги Стерлитамак — Красноусольск.

Источник: МЧС по РБ

Микроавтобус с рабочими улетел в кювет в Башкирии, один человек погиб. ДТП произошло около восьми часов вечера на 39 км автодороги Стерлитамак — Красноусольск.

По данным Госавтоинспекции Гафурийского района, 56-летний водитель, управляя микроавтобусом «Пежо Боксер», двигался со Стерлитамака в Красноусольск. На затяжном повороте допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП пассажир — 56-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителю и еще одному пассажиру понадобилась помощь врачей. Всего в микроавтобусе находилось 4 человека», — сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

Отметим, что ДТП произошло у деревни Русский Саскуль. Причина ДТП устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.