Микроавтобус с рабочими улетел в кювет в Башкирии, один человек погиб. ДТП произошло около восьми часов вечера на 39 км автодороги Стерлитамак — Красноусольск.
По данным Госавтоинспекции Гафурийского района, 56-летний водитель, управляя микроавтобусом «Пежо Боксер», двигался со Стерлитамака в Красноусольск. На затяжном повороте допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
«В результате ДТП пассажир — 56-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителю и еще одному пассажиру понадобилась помощь врачей. Всего в микроавтобусе находилось 4 человека», — сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.
Отметим, что ДТП произошло у деревни Русский Саскуль. Причина ДТП устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.