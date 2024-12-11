На пожаре в Омской области погиб ещё один человек

Непростыми выдались минувшие сутки для омских пожарных. Ранее мы писали о возгорании в СНТ «Незабудка», расположенном вАмуре. Там погибли два человека.
Ещё одна трагедия случилась в деревне Ночка Исилькульского района. 10 декабря в 21:59 там загорелся частный дом. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Пожар ликвидировали 6 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 23:56, — рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
В результате происшествия погиб один человек. Дознаватели устанавливают причину пожара.
Непростыми выдались минувшие сутки для омских пожарных. Ранее мы писали о возгорании в СНТ «Незабудка», расположенном вАмуре. Там погибли два человека.
Ещё одна трагедия случилась в деревне Ночка Исилькульского района. 10 декабря в 21:59 там загорелся частный дом. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Пожар ликвидировали 6 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 23:56, — рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
В результате происшествия погиб один человек. Дознаватели устанавливают причину пожара.