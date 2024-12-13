На трассе Уфа — Янаул в лобовой аварии с фурой 26-летний молодой человек

В Башкирии произошло еще одно смертельное ДТП с участием фуры. На этот раз трагедия случилась под Благовещенском на Уфа — Бирск — Янаул.
Как рассказали в МЧС республики, 26-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и влетел в фуру. От мощного удара авто сильно повредилось, буквально превратившись в груду металлолома. Смерть молодого человека оказалась мгновенной.
Известно, что грузовик также ушёл в кювет. Спасатели осмотрели водителя фуры, медицинская помощь ему не потребовалась.
По факту ДТП начато разбирательство.
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