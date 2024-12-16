В Самарской области автобус на скорости врезался в уличный фонарь

В городе Тольятти Самарской области пассажирский автобус на скорости врезался в фонарный столб. Сотрудники прокуратуры приступили к проверке.
— Авария произошла на ул. 50 лет Октября в 14:20. Водитель автобуса «МАЗ» при повороте налево не смог справиться с управлением и врезался в фонарный столб, — об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам. Одной из пострадавших оказалась 8-летняя девочка. Сотрудники ведомств продолжают устанавливать обстоятельства ДТП. На месте происшествия прокуратура Центрального района города, координируя работу правоохранительных органов и экстренных служб.